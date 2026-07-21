Мошенники начали предлагать студентам фейковые стажировки в крупных компаниях

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Мошенники под видом HR-департаментов крупных корпораций предлагают студентам пройти престижную летнюю стажировку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Злоумышленники публикуют на бесплатных площадках и в соцсетях поддельные вакансии, маскируясь под HR-отделы известных компаний или популярные карьерные порталы. Соискателям обещают высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета.

В процессе оформления документов у студента выманивают платежные данные. Предлоги могут быть разными: открытие зарплатной карты, покупка корпоративного софта или прохождение платного онлайн-тестирования.

В пресс-службе советуют проверять наличие вакансии или программы стажировок непосредственно на официальном сайте организации или через ее официальные службы поддержки.

"Крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов. Обращайте внимание на форму ведения переговоров: серьезные структуры не проводят собеседования исключительно анонимно в мессенджерах с требованием предоплаты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники также придумали схему обмана туристов с помощью QR-кодов в магазинах беспошлинной торговли Duty Free. Злоумышленники представляются сотрудниками известных организаций и предлагают пассажирам в аэропортах перейти по QR-коду для участия в акции и получения бонусов. Переходя по ссылке, жертвы оказываются на фишинговом сайте.