Архитектурный облик нового здания отдела полиции утвердили в районе Зюзино

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Архитектурно-градостроительное решение нового здания для отдела полиции согласовали в районе Зюзино. Оно появится в рамках программы "Безопасный город", сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание расположится по адресу Азовская улица, владение 26. Его построят за счет городского бюджета. Площадь здания превысит 6 тысяч квадратных метров. Внутри сделают кабинеты для работы сотрудников, комнату приема граждан, спортивные зоны и конференц-зал для проведения собраний и торжественных мероприятий.

"Главный вход оформят в виде портала из крупноформатных металлических панелей, а строгие вертикальные структуры фасадов подчеркнут сдержанный и функциональный характер объекта", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Для облицовки фасада специалисты будут использовать навесную систему с отделкой крупноформатными панелями и ламелями из нержавеющей брашированной стали.

Как уточнил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров, внутри также появятся кабинеты следователей, комната приема граждан, помещения уголовного розыска, следственно-оперативной группы, участковых уполномоченных и патрульно-постовой службы. Конференц-зал будет рассчитан на 155 человек.

Территорию около здания благоустроят и озеленят, в рамках чего высадят кустарники, устроят газоны, установят скамейки и наружное освещение. Кроме того, рядом с отделом полиции обустроят зоны отдыха, спортивную площадку и парковку.

Тем временем в районе Проспект Вернадского продолжается строительство трехэтажного административного здания для сотрудников полиции. Работы ведутся на улице Лобачевского, земельном участке 50. Возведение объекта, площадь которого составит порядка 6,4 тысячи "квадратов", реализуется в рамках программы "Безопасный город".

