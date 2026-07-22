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22 июля, 15:27

Политика

Володин подтвердил, что Нилов решил не переизбираться в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил решение главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова не выдвигаться в новый состав нижней палаты парламента. Об этом он заявил на пленарном заседании.

"Ярослав Евгеньевич Нилов – многие министерства должны за него бороться. Он решил не переизбираться в Государственную думу", – сказал спикер ГД.

Володин высоко оценил продуктивную работу представляющего оппозиционную фракцию Нилова на посту руководителя ключевого комитета. Он охарактеризовал его как готового статс-секретаря.

Соответствующая информация ранее распространилась в СМИ. Журналисты, проанализировав данные Центральной избирательной комиссии, указали, что Нилов не был включен в партийные списки и не выдвинулся как самовыдвиженец.

Аналогичная ситуация сложилась и с председателем Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексеем Диденко.

Спустя время Нилов сам рассказал о завершении работы в нижней палате парламента и, подчеркнув, что намерен двигаться дальше.

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