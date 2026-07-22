Памфилова заявила о готовности к дистанционному голосованию в ЕДГ-2026

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Центральная избирательная комиссия России предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) 2026 года, несмотря на экстремальную обстановку. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, слова которой приводит РИА Новости.

В этом году ДЭГ в единый день голосования за будущих депутатов ГД охватит 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. На сегодняшний день заявки на применение ДЭГ уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом.

Кандидатов выдвинули фракции "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые". Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам.

В этом году у москвичей также есть возможность отдать свой голос онлайн через портал mos.ru. Более того, жители других регионов, которые окажутся в мегаполисе в дни выборов, также смогут проголосовать на столичных избирательных участках. Это касается избирателей из Республик Мордовия и Тыва, а также Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей.