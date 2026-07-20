ЦИК: выборы в условиях военного положения пройдут с соблюдением закона

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в единый день голосования 2026 года на территориях, где действует военное положение, пройдут с соблюдением всех норм закона и с обеспечением безопасности избирателей.

Глава Центризбиркома отметила, что решение о проведении выборов на таких территориях не принимается автоматически. В 2026 году его приняли после консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ России и руководителями регионов.

"Далее уже были установлены особенности подготовки и проведения выборов в период действия военного положения. Это целый комплекс дополнительных организационных и правовых механизмов, позволяющих адаптировать проведение выборов к конкретной оперативной обстановке в регионах", – приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Она добавила, что на предстоящие выборы ЦИК предусмотрел различные формы организации голосования: досрочное голосование, голосование вне специализированных помещений, изменение продолжительности голосования, а также дополнительные меры для обеспечения безопасности организаторов выборов.

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут с 18 по 20 сентября. Кандидатов выдвинули фракции "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые". Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам.

Владимир Путин подчеркивал, что выборы в Госдуму в сентябре пройдут в непростых условиях. При этом впервые в выборах депутатов примут участие жители четырех новых российских регионов.