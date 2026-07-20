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20 июля, 12:49

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"Ведомости": депутатов Нилова и Диденко не будет в новом созыве Госдумы

Депутатов Нилова и Диденко не будет в новом созыве Госдумы – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Синицын; Эрик Романенко

Председатели думских комитетов по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко не будут баллотироваться в новый, девятый, созыв Госдумы. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные ЦИК.

Уточняется, что оба депутата не включены в списки партии, также они не пошли на выборы как самовыдвиженцы – прием документов от последних Центризбирком завершил 12 июля.

Оба политика начинали сначала партийную, а затем парламентскую карьеру при основателе ЛДПР Владимире Жириновском, который умер в 2022 году. Нилов является депутатом четырех созывов – в сентябре 2026 года исполнится 29 лет с момента его первого прихода в нижнюю палату парламента.

В беседе с журналистами парламентарий отметил, что за эти годы он прошел путь от госслужащего аппарата до депутата и председателя двух профильных комитетов. Политик подчеркнул, что его работа в ГД завершается и впереди его ждет новый путь.

Диденко, в свою очередь, является депутатом трех созывов, первый мандат он получил в 2011 году. Свое отсутствие в партийных списках он прокомментировал цитатой Кисы Воробьянинова из произведения Ильфа и Петрова "12 стульев".

"Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас ауф дем штюк брод (в переводе с французского и немецкого означает "Месье, я не ем шесть дней. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь на кусок хлеба". – Прим. ред.). Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной думы", – сказал Диденко в беседе со СМИ.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила прием документов от кандидатов, выдвигающихся в порядке самовыдвижения на выборы депутатов Государственной думы. Всего по одномандатным округам документы подали 80 человек.

Кроме того, ЦИК приняла документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в ГД. В их число вошли партии "Зеленые", "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина" и Партия прямой демократии. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

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