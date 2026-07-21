"Мой спортивный район" организовал бесплатные футбольные тренировки для горожан

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Для москвичей организованы бесплатные занятия по футболу на открытых площадках в 14 районах города. Занятия организованы в рамках проектов "Мой спортивный район" и "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Тренировки доступны для всех желающих старше 10 лет независимо от уровня физической подготовки. Для участников действует единое расписание: занятия проходят по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20:15, а также по субботам в 11:15. При этом по вторникам, субботам и воскресеньям приглашаются участники от 10 лет, а по четвергам – только совершеннолетние.

Как пояснили организаторы, футбол сочетает аэробную нагрузку, развитие координации, скорости реакции и выносливости, а также учит командному взаимодействию. Такой комплексный подход, по замыслу авторов проекта, помогает сохранять здоровье, работоспособность и хорошее самочувствие в любом возрасте.

"Завершившийся чемпионат мира еще раз напомнил миллионам людей, насколько футбол способен объединять и вдохновлять. <...> Как врач и как человек, который сам играет в футбол, могу сказать, что это один из самых эффективных способов поддерживать здоровье", – рассказал главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Он отметил, что футбол дает кардионагрузку, развивает координацию, скорость реакции, выносливость и одновременно учит взаимодействовать с командой. По словам Вечорко, для столицы это больше чем игра – это элемент философии здорового долголетия.

Главврач добавил, что сотрудники больницы № 15 создали собственную футбольную команду и обновили спортивное поле для тренировок и матчей. Это, по его словам, помогает укреплять здоровье, сплачивает коллектив и позволяет отдохнуть после работы.

Для участия в тренировке необходима предварительная регистрация. Организаторы рекомендуют приходить за 5–10 минут до начала в спортивной одежде и обуви, соответствующих погодным условиям.

Между тем спортивные площадки нового формата появятся во всех округах столицы, рассказал ранее Сергей Собянин. Всего в городе появится 128 площадок, зимой это будут катки с теплыми раздевалками, а летом – пространства для волейбола, баскетбола и других командных игр. В настоящее время идут работы по 23 адресам, 11 таких спортплощадок уже открыли.