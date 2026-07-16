Собянин: стадион "Крылья Советов" будет возрожден

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в MAX сообщил о подготовке проекта возрождения стадиона "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора. Реконструкция исторического спортивного объекта запланирована на 2027–2028 годы.

Стадион был построен в 1934 году для работников авиационного завода "Салют". В 2024 году правительство Москвы выкупило имущественный комплекс стадиона, чтобы сохранить его спортивное назначение.

В ходе реконструкции планируется восстановить исторические объекты и создать новые спортивные зоны. Главное футбольное поле оборудуют искусственным покрытием и подогревом, теплыми раздевалками и вместительными трибунами. Вокруг поля появится беговая дорожка, за воротами – воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО.

Также на территории сделают многофункциональную спортплощадку с катком и хоккейной коробкой, скейт-парк и корты для падела. Восстановят место для игры в городки. Отремонтируют центр игровых видов спорта и танцевальный центр, обновят грунтовые теннисные корты.

В парадной части стадиона планируется восстановить зону отдыха с фонтаном. Кроме того, появится павильон проката с кафе и раздевалками.

"Готовим проект возрождения стадиона "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора. Он был построен в 1934 году для работников авиационного завода "Салют". Долгие годы местные жители занимались там спортом", – отметил Собянин.

Обновленный стадион станет мультиспортивным пространством для занятий разными видами спорта и семейного досуга. В Москве уже возродили исторические стадионы "Авангард" в Перове, "Локомотив" в Люблине, "Москвич" в Текстильщиках, "Металлург" в Басманном районе и ряд других.

Ранее мэр рассказал, что в столице в текущем будут созданы 23 круглогодичные спортплощадки нового формата. Летом это будут зоны для игры в волейбол, баскетбол и других командных игр, а зимой – катки. Их можно будет быстро перевести из одного режима в другой. В 2025 году было сделано 11 подобных площадок.