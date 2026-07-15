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15 июля, 07:42

Спорт

Столичные школьники и студенты смогут принять участие в турнирах по картингу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Столичные школьники и студенты смогут принять участие в отборочных турнирах по картингу в рамках фестиваля "Московский спорт Картинг Фест", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Одним из главных событий фестиваля станет "Кубок "Аэрофлота", в котором сразятся школьники от 9 до 14 лет. Студенты столичных вузов в свою очередь смогут побороться в "Битве вузов" за звание сильнейшей картинговой команды своего университета. Для опытных пилотов организуют соревновательный зачет "ПРО‑Кубок".

Квалификационные заезды проходят до 14 августа. Для участия в отборе нужно пройти бесплатную квалификацию на автосимуляторе на одной из площадок фестиваля, но для опытных пилотов для начала предстоит заезд на карте.

По итогам определят 116 участников, вышедших в суперфинал, который пройдет 30 августа. Самые быстрые участники состязания также смогут получить бесплатные уроки картинга. Картинг-центры находятся по адресам улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 3, и Смоленская площадь, дом 5.

Кроме того, 30-го числа гостей картинг‑центра на Шарикоподшипниковской улице ждут турнир по симрейсингу, Гран‑при блогеров, интерактивные зоны, лекции о карьере в спорте, а также специальные заезды на детских картах для ребят от 3 до 5 лет.

Ранее стало известно, что фестиваль "День шахмат" состоится на ВДНХ. Мероприятия пройдут 19 июля внутри и возле строения № 574, а также в большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Внутри строения № 574 гроссмейстер Георгий Кастаньеда проведет лекции и мастер-классы. Здесь же пройдут соревнования профессиональных шахматистов.

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