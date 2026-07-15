Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За прошедшие сутки ВС РФ также ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Аналогично оказались поражены места хранения дальних БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных формирований и наемников в 153 районах.

До этого военные "Южной" группировки войск ВС РФ ударили по вражеским объектам в населенном пункте Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. В результате российские бойцы ликвидировали два пункта управления БПЛА, которые не давали штурмовикам продвигаться.

В Минобороны РФ рассказывали, что операторы дронов 4-й мотострелковой бригады целенаправленно нарушают логистику ВСУ, перерезая пути подвоза боеприпасов и материальных средств к частям, обороняющимся за Константиновкой.

