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14 июля, 10:34

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RT: Киев заволокло густым дымом

Киев заволокло густым дымом

Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

Киев заволокло густым дымом. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Журналисты утверждают, что жители украинской столицы задыхаются от густого дыма. Также СМИ публикуют соответствующие кадры, на которых видны клубы дыма в небе над городом.

Ранее в Минобороны РФ рассказывали, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по предприятиям военной промышленности в Киеве, которые участвовали в разработке и производстве ракет различного типа и дронов.

Также удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, используемым для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов украинской армии.

В этом же украинском регионе ВС РФ поразили танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. Также атакован сухогруз, который доставлял военные грузы.

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