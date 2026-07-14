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14 июля, 09:50

Общество

Совершающий кругосветное путешествие бразилец долетел до Магадана

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/frotas_pelo_mundo

Бразилец Александр Фрота долетел до Магадана в ходе своего кругосветного путешествия на одномоторном самолете. Об этом сообщает международный аэропорт Магадан.

Путешествие мужчины началось в Форталезе около 120 дней назад. После Магадана путешественник отправился в чукотский Анадырь.

Фрота – автор проекта Frotas Pelo Mundo. Он хочет стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете.

"Пилот-любитель уже вылетел в Анадырь, затем его маршрут будет проложен до Аляски, а после – завершающий этап кругосветки и возвращение в Бразилию", – говорится в сообщении.

Ранее путешественник из Читы Юрий Скоробогатов за 65 дней преодолел свыше 2 500 километров на сапборде по пути к Охотскому морю. В настоящее время мужчина находится в селе Ленинском Еврейской автономной области. Одна из целей путешествия – изучение маршрутов русских первопроходцев и создание путеводителя.

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