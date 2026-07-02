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02 июля, 21:42

Общество

Путешественник из Читы преодолел 2,5 тыс км на сапборде по пути к Охотскому морю

Фото: vk.com/Юрий Скоробогатов

Директор Центра развития туризма Забайкальского края Юрий Скоробогатов за 65 дней преодолел свыше 2 500 километров на сапборде по пути к Охотскому морю. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время мужчина находится в селе Ленинское Еврейской автономной области – в этом российском регионе он путешествует уже неделю. По его словам, после Благовещенска Амур сильно поменялся – река стала широкой и медленной, но появилось много проток и волн.

"Но мне очень нравится здешняя природа", – поделился Скоробогатов.

Также во время уже пройденного пути он впервые встретил в дикой природе гималайского медведя. Кроме того, мужчина неоднократно встречал косуль, лосей, енотов, цапель, журавлей, гусей и лебедей. Также прямо перед сапбордом часто выпрыгивает рыба, идущая на нерест. С бурым медведем турист не столкнулся.

Следующей точкой маршрута станет Хабаровск, до которого осталось около 250 километров. После этого Скоробогатов может превзойти действующий мировой рекорд по длительности сплава на сапборде. После отдыха и пополнения запасов экспедиция продолжится. Ему останется пройти еще около тысячи километров до Николаевска-на-Амуре.

Экспедиция путешественника началась в апреле в поселке Лесной Городок Читинского района Забайкалья. Одной из целей путешествия является изучение маршрутов русских первопроходцев и создание путеводителя. Планируется, что Скоробогатов преодолеет около 4 000 километров по рекам Ингода, Шилка и Амур и достигнет Николаевска-на-Амуре, где Амур впадает в Охотское море. На прохождение маршрута путешественник отводит около 100 дней.

Ранее британец Джеймс Кетчелл оказался первым человеком, который совершил кругосветное путешествие по морю, воздуху и суше. Он отправился в путешествие из порта Госпорт в Великобритании в июле 2025 года на лодке Mindset, а затем проплыл через остров Лансароте, Аргентину, Бразилию, Тасманию и ЮАР. Во время кругосветки мужчина преодолел опасные участки у мыса Луин, мыса Доброй Надежды и мыса Горн.

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