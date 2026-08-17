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17 августа, 11:08

Экономика

В Москве подвели итоги бизнес-миссии во Вьетнам

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В августе столичные производители товаров широкого потребления посетили Вьетнам с бизнес-миссией. Они провели 240 деловых встреч с иностранными партнерами, презентовали свою продукцию и обсудили перспективы сотрудничества, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Московские предприниматели наращивают поставки на рынок Вьетнама. За первые шесть месяцев 2026 года объем поддержанного городом экспорта вырос в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом 2025-го. Сумма контрактов достигла почти 100 миллионов рублей", – отметила Сергунина.

Около 70% экспортной корзины пришлось на электронику и электротехнику, на втором месте (21,5%) – товары повседневного спроса, на третьем (9,3%) – продукты питания. Устойчивым интересом пользуются столичные ИТ-решения.

Московский экспортный центр предлагает обширный набор инструментов для поиска партнеров во Вьетнаме. Предпринимателям доступны обучающие курсы, программы продвижения на иностранных электронных площадках, участие в выставках и бизнес-миссиях.

В рамках коллективного стенда Made in Moscow столичные бренды регулярно представляют свои товары на таких знаковых отраслевых событиях, как Vietfood&Beverage, Vietnam Expo, Vietnam FoodExpo. Осенью планируется выезд делегации на фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Ханое.

Ранее в Москве запустили новую бесплатную услугу для экспортеров "Подбор иностранных контрагентов". Предприниматели получат список зарубежных компаний, заинтересованных в сотрудничестве, из 27 стран, включая Китай, Турцию, Мексику и Таиланд, в десятках отраслей. На первом этапе заявитель получит расширенную подборку для корректировки, затем – финальный список с контактами подтвердивших интерес партнеров.

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