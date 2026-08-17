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17 августа, 11:47

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АГН "Москва": три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля Росгвардии в столице

Три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля Росгвардии в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Три человека пострадали в результате столкновения служебного автомобиля Росгвардии Lada Granta с легковой машиной Hyundai в столичном районе Ховрино. Об этом Агентству "Москва" рассказал осведомленный источник.

Авария произошла у дома 23 по Беломорской улице. После удара Lada Granta перевернулась. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, подробности происшествия устанавливаются.

Ранее на северо-востоке Москвы столкнулись грузовик и автобус. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате один человек погиб, еще девять пострадали. Шестеро из них были доставлены в больницы. Прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося.

Грузовик и автобус столкнулись на Дмитровском шоссе

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