АГН "Москва": три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля Росгвардии в столице

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Три человека пострадали в результате столкновения служебного автомобиля Росгвардии Lada Granta с легковой машиной Hyundai в столичном районе Ховрино. Об этом Агентству "Москва" рассказал осведомленный источник.

Авария произошла у дома 23 по Беломорской улице. После удара Lada Granta перевернулась. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, подробности происшествия устанавливаются.

Ранее на северо-востоке Москвы столкнулись грузовик и автобус. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате один человек погиб, еще девять пострадали. Шестеро из них были доставлены в больницы. Прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося.