Сергей Собянин подписал закон о штрафах за неоплату парковки в ИЦ "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал закон, регулирующий использование платных парковок в инновационном центре "Сколково". Документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Как указано в пояснительной записке, в настоящее время въезд и выезд на территорию центра осуществляется через контрольно-пропускные пункты со шлагбаумами.

Для создания в городе единого безбарьерного пространства проводится работа по введению свободного въезда и выезда. Однако это может привести к усилению интенсивности транспортных потоков, сложностям с использованием платных стоянок и росту числа случаев неуплаты за размещение машин.

В данный момент парковки в "Сколково" не относятся к городским, поэтому неуплата за размещение на них автомобилей не квалифицируется как правонарушение. Принятый закон распространяет на них действие городского КоАП и закрепляет понятие "парковка инновационного центра "Сколково".

Предполагается, что документ позволит усовершенствовать законодательную базу столицы и обеспечить единообразный подход к контролю за использованием парковок на территории города.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить срок оплаты штрафов за нарушения ПДД для авто с иностранными номерами с 60 дней до одних суток. Соответствующий законопроект поступил в аппарат российского правительства. Если штраф не будет оплачен в срок, машину могут задержать до погашения задолженности.