Алла Пугачева вышла на публику с перемотанной левой рукой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/egorwilms

Российскую певицу Аллу Пугачеву заметили в Лимассоле с повязкой на левой руке. Фотографии 77-летней артистки опубликовал в Сети блогер Егор Вилмс, которому удалось пообщаться с исполнительницей.

На снимках Пугачева сидит за столиком на открытой террасе ресторана и подписывает открытку. На левой руке певицы хорошо заметна повязка, закрывающая область от запястья и выше. Сама певица пока не объяснила, что произошло.

Кадры появились в интернете после возвращения Пугачевой на Кипр из Латвии. Фотографии сделал блогер Егор Вилмс, который специально прилетел в Лимассол из Москвы, чтобы увидеть исполнительницу.

По словам молодого человека, рано утром он поехал туда, где бывает Пугачева. После четырех часов ожидания он заметил, как она шла с собакой. Он окликнул артистку и рассказал, что прилетел из России на Кипр на свой день рождения. Пугачева пригласила поклонника в ресторан, где он смог сфотографироваться и получить автограф.

Вилмс признался, что сильно волновался во время разговора с Пугачевой. Он рассказал певице о себе и своей работе, а также поделился тем, что многие люди по-прежнему любят ее творчество.

"Алла Борисовна, спасибо вам просто за то, что вы есть. <...> Ваши песни будут жить еще очень долго в наших сердцах, в нашей памяти и в наших голосах. В голосах тех, кто продолжает их петь и передавать дальше. Спасибо вам за музыку, за эмоции, за целую эпоху", – поделился блогер в соцсетях.

Ранее СМИ писали, что Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Певицу увидели с тростью на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. При этом артистка прихрамывала. Сама она пояснила, что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав.