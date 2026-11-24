Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рейс из Москвы не смог прибыть в Анадырь из-за неблагоприятных погодных условий на Чукотке. Самолет перенаправили на запасной аэродром в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в департаменте промышленной политики Чукотского автономного округа.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Елизово. Информацию о дальнейшем выполнении рейса обещали предоставить после 15:00 по местному времени (06:00 по московскому времени).

На Чукотке продолжает действовать циклон. Он принес в отдельные районы региона порывистый ветер и снег. По прогнозам, ветер может усилиться до штормового.

Накануне стало известно о переносе авиарейсов между Москвой и Анадырем с 23 на 24 ноября. Изначально самолет из аэропорта Шереметьево должен был прибыть в пункт назначения 23 ноября в 12:40 по местному времени (03:40 по московскому времени). Обратный рейс планировали выполнить в 15:40 (06:40 по московскому времени).