23 ноября, 23:20Политика
Захарова заявила о необходимости "капитального ремонта" всей системы ООН
Фото: vk.ru/mid
Реформа Организации Объединенных Наций не должна ограничиваться изменениями в Совете безопасности. Преобразования необходимы и другим структурам объединения, которые нуждаются в серьезном пересмотре. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Захарова подчеркнула, что необходимость таких изменений продиктована не отдельными международными мероприятиями, а сложившейся практикой работы организации. По ее словам, некоторые страны и силы пытались перестроить ООН в соответствии со своими интересами.
Дипломат считает, что прежних мер по постепенному реформированию уже недостаточно. По ее оценке, системе объединения требуется масштабное обновление, которое она сравнила с "капитальным ремонтом".
Ранее Захарова заявляла, что преобразования должны затронуть не только штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и Совет безопасности, но и Секретариат, а также другие подразделения организации.
Она также отмечала, что западные страны воспринимают Секретариат ООН как свою "вотчину". По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, реформировать необходимо и структуры объединения, занимающиеся различными направлениями международного сотрудничества.