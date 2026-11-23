Фото: vk.ru/mid

Реформа Организации Объединенных Наций не должна ограничиваться изменениями в Совете безопасности. Преобразования необходимы и другим структурам объединения, которые нуждаются в серьезном пересмотре. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Захарова подчеркнула, что необходимость таких изменений продиктована не отдельными международными мероприятиями, а сложившейся практикой работы организации. По ее словам, некоторые страны и силы пытались перестроить ООН в соответствии со своими интересами.

Дипломат считает, что прежних мер по постепенному реформированию уже недостаточно. По ее оценке, системе объединения требуется масштабное обновление, которое она сравнила с "капитальным ремонтом".

Ранее Захарова заявляла, что преобразования должны затронуть не только штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и Совет безопасности, но и Секретариат, а также другие подразделения организации.

Она также отмечала, что западные страны воспринимают Секретариат ООН как свою "вотчину". По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, реформировать необходимо и структуры объединения, занимающиеся различными направлениями международного сотрудничества.