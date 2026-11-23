Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Российского адвоката Сергея Жорина прооперировали в больнице Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Об этом ТАСС заявил источник из окружения юриста.

По его словам, жизни Жорина ничто не угрожает. При этом как минимум до конца недели он останется в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время правозащитник "находится на обезболивающих и отказывается общаться с кем-либо, кроме близких".

В самом медучреждении состояние Жорина комментировать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Адвоката доставили в итальянскую больницу 23 ноября. Источник СМИ в медицинских кругах уточнял, что юрист был без сознания.

Позднее бывшая жена Жорина Наталья Рагозина рассказала, что причиной госпитализации стало падение в стоматологии. Она предположила, что до этого инцидента юрист мог травмироваться, когда катался на лыжах.