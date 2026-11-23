23 ноября, 21:51Шоу-бизнес
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Российского адвоката Сергея Жорина прооперировали в больнице Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Об этом ТАСС заявил источник из окружения юриста.
По его словам, жизни Жорина ничто не угрожает. При этом как минимум до конца недели он останется в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время правозащитник "находится на обезболивающих и отказывается общаться с кем-либо, кроме близких".
В самом медучреждении состояние Жорина комментировать отказались, сославшись на врачебную тайну.
Адвоката доставили в итальянскую больницу 23 ноября. Источник СМИ в медицинских кругах уточнял, что юрист был без сознания.
Позднее бывшая жена Жорина Наталья Рагозина рассказала, что причиной госпитализации стало падение в стоматологии. Она предположила, что до этого инцидента юрист мог травмироваться, когда катался на лыжах.