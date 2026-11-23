Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Об этом ТАСС заявил источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, правозащитник находится в отделении травматологии больницы Cattinara. Он без сознания, его готовят к операции.

По информации из медучреждения, 50-летнему адвокату предстоит срочное хирургическое вмешательство. Детали его состояния и предстоящей операции не раскрываются.

Ранее актера Никиту Джигурду доставили в больницу с инфарктом. Врачи провели ему стентирование. По данным балерины Анастасии Волочковой, артист находится в реанимации Боткинской больницы.

Позднее Джигурда рассказал, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца. Он также передал слова медиков, которые назвали чудом то, что он остался жив после случившегося.