Агент Анатолия Цоя заявил, что госпитализированный в Китае певец чувствует себя хорошо

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Состояние певца Анатолия Цоя, который был госпитализирован в Китае, стабилизировалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его агента.

По его словам, сейчас артист чувствует себя хорошо.

Ранее СМИ писали, что в октябре исполнитель почувствовал себя нехорошо во время гастролей в Турции. После лечения он прибыл в Китай, где ему стало хуже. Там певцу пришлось обратиться в местную больницу.

До этого стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже больше месяца остается в больнице. Она поступила в медучреждение 5 октября. Тогда врачам не удавалось стабилизировать ее состояние.

