Мендель заявила о худшем состоянии энергосистемы Киева с 2022 года

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Энергоснабжение и водоснабжение Киева и Киевской области находятся в самом тяжелом состоянии с начала конфликта на Украине. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

По ее словам, жители региона уже несколько дней остаются без электричества, а система водоснабжения находится на грани срыва.

В последнее время в Киеве регулярно вводят экстренные и почасовые отключения электроэнергии. На фоне продолжительных перебоев жители выходят на улицы с протестами. Некоторые из них сообщают, что остаются без света в домах по пять и более суток.

Ранее Зеленский назвал Киев наиболее проблемным регионом с точки зрения перебоев с электричеством и водой и возложил ответственность за ситуацию на городские власти. В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко обвинил центральную власть во главе с президентом в манипуляциях и искажении информации о положении дел с энергоснабжением и водоснабжением города.