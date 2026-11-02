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NZZ: жители Киева недовольны Кличко из-за неготовности города к зиме

Жители Киева раскритиковали Кличко за провал подготовки к зиме – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Жители Киева выражают недовольство действиями городской администрации на фоне приближения зимы и проблем с подготовкой инфраструктуры к холодам. О растущей критике в адрес мэра Виталия Кличко сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По данным издания, в украинской столице усиливается недовольство работой градоначальника. Киев регулярно сталкивается с отключениями электричества, связанными с перегрузкой энергосистемы. Кроме того, как отмечает газета, городские власти оставили без должного внимания обновление водопроводных и канализационных сетей.

Ситуацию, по оценке СМИ, усугубляет нехватка мобильных установок для выработки электроэнергии. Жители также критикуют распределение бюджетных средств. В частности, на фоне нехватки боеприпасов для противовоздушной обороны в Киеве продолжаются реконструкция площади и строительство пешеходного моста.

Ранее Кличко рекомендовал жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, временно переехать к ним из-за проблем с городской инфраструктурой. При этом мэр заявил, что не планирует объявлять полную эвакуацию, хотя ситуация с водоснабжением может ухудшиться.

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