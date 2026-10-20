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20 октября, 15:49

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РИА Новости: дом с квартирой Кличко в Киеве не подпадает под отключение электроснабжения

Дом с квартирой Кличко в Киеве не подпадает под отключение электроснабжения – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Emmanuele Contini

Дом в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 30/10, где находится квартира мэра города Виталия Кличко, не отключают от электроснабжения, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации энергохолдинга ДТЭК, причина заключается в схеме подключения: здание запитано от объекта критической инфраструктуры. Жилые дома в такой схеме идут сопутствующей нагрузкой, поэтому отдельно от критического объекта их обесточить нельзя.

При этом перечень объектов критической инфраструктуры ДТЭК получает от Киевской городской администрации.

Дом построен в 1901 году. Из его окон видны Оперный театр и Владимирский собор, а до Крещатика, главной улицы города, можно дойти за несколько минут. Квартира Кличко насчитывает шесть комнат общей площадью 225 квадратных метров. Сам мэр в 2013 году рассказывал, что решил купить жилье здесь после победного боя 1999 года, в котором завоевал чемпионский титул по версии WBO.

При этом, например, 11 октября в Киеве и Киевской области вводили экстренные отключения света, а с утра 10 октября в городе действовали графики стабилизационных отключений. Помимо этого, в городе неоднократно вводили экстренные аварийные отключения. Из-за обесточивания насосных станций в ряде районов возникали проблемы с водой, останавливался общественный электротранспорт.

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