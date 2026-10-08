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Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о 40-дневной операции против России теперь негативно сказываются на самой Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы киевского режима.

"Эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму, аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины", – отметил представитель Кремля.

В июне Зеленский анонсировал проведение 40-дневной операции против России, которая якобы должна была приблизить окончание боевых действий.

Тем временем посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал удары по российским территориям попытками Зеленского восстановить свой "несгибаемый имидж" перед Западом. При этом, подчеркнул дипломат, президент Украины развязал террористическую войну.

