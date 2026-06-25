25 июня, 21:42Политика
Зеленский заявил о готовящейся 40-дневной операции по "побуждению" России к миру
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 40-дневной операцию против России "ради побуждения к окончанию войны". Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
Это произошло после его встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой. По словам украинского лидера, операция уже утверждена.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина с 2022 года потеряла более 2,4 миллиона бойцов. Такие данные удалось получить хакерам после взлома базы Генштаба ВСУ, украинских моргов и других организаций.
Согласно полученным сведениям, уже за текущий год противник лишился свыше 400 тысяч солдат. Такие же цифры фиксировали и в 2023 году.
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