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Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 40-дневной операцию против России "ради побуждения к окончанию войны". Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Это произошло после его встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой. По словам украинского лидера, операция уже утверждена.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина с 2022 года потеряла более 2,4 миллиона бойцов. Такие данные удалось получить хакерам после взлома базы Генштаба ВСУ, украинских моргов и других организаций.

Согласно полученным сведениям, уже за текущий год противник лишился свыше 400 тысяч солдат. Такие же цифры фиксировали и в 2023 году.