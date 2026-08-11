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11 августа, 03:47

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ТАСС: ночные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины – СМИ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Серия взрывов прозвучала в Киеве в ночь на 11 августа на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Подробности случившегося не приводятся.

Звуки взрывов также прозвучали в Николаеве. Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье, в результате чего там возникли перебои с подачей электроэнергии.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Ранее войска РФ нанесли комбинированный ракетный авиационный удар по одесской теплоэлектростанции и семи электроподстанциям. Были поражены Одесская ТЭЦ и подстанции "Усатово", "Центрополит", "Арцих", "Новоодесская", "Маяки" (все – 330 киловольт), а также "Белгород-Днестровский" и "Каролино-Бугаз" (110 киловольт).

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Удары наносились с применением дронов "Герань".

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