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11 августа, 04:40

Общество

Минпросвещения РФ установило продолжительность уроков у первоклассников

Фото: depositphotos/uatp12

Продолжительность уроков для первоклассников в первой и второй четвертях не должна превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации Минпросвещения РФ.

Для учеников 2–11-х классов максимальная длительность урока составляет 45 минут. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут.

Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. В частности, для первоклассников предусмотрен постепенный переход от более коротких занятий к стандартным: в сентябре – декабре уроки длятся 35 минут, а с января по май – уже 40 минут.

Минпросвещения РФ ранее утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В список вошли пособия по истории воссоединенных регионов, а также учебник "Обществознание: базовый уровень" для учреждений среднего профессионального образования.

В свою очередь, Минобрнауки РФ разработало перечень олимпиад для школьников на 2026–2027 учебный год. В него вошли 79 конкурсов первого, второго и третьего уровней. Олимпиады будут проходить по таким предметам, как экономика, математика, физика, биология, история, культурология, востоковедение, иностранный язык, право, обществознание, русский язык и социология.

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