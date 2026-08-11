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11 августа, 07:32

Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников по территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Всего за ночь силы ПВО перехватили 15 дронов над Воронежем и пятью районами области.

При падении обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Пострадали еще два человека: один из них в момент атаки был на улице, а другой – на площадке крупного логистического центра.

На всей территории региона сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ночью 11 августа компания Wildberries провела эвакуацию сотрудников на своих логистических объектах в Воронежской области. Эвакуация проводилась в соответствии с требованиями безопасности. Другие подробности случившегося не уточнялись.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате атак украинских формирований по Донецку. Погибшим оказался водитель грузовика, который в момент атаки ВСУ находился на автозаправочном комплексе в Пролетарском районе.

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