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11 августа, 07:21

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Мирошник: ВСУ выпускали более тысячи боеприпасов в сутки по объектам РФ

ВСУ выпускали более тысячи боеприпасов в сутки по объектам РФ – Мирошник

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Кашаев Павел

ВСУ на минувшей неделе ежедневно направляли по гражданским объектам России более тысячи боеприпасов различных типов. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

"За прошедшую неделю в результате преступных действий ВФУ были убиты 43 мирных жителя, в том числе четверо детей. Всего за этот период пострадали около 420 человек", – сказал он.

По словам Мирошника, наиболее интенсивным атакам подвергалась Белгородская область. Регион ежедневно атаковали до 320 ударных беспилотников, в результате чего ранения получили 146 человек, еще девять погибли.

Ударам чаще всего подвергались Белгородский, Шебекинский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа.

Кроме того, интенсивные атаки фиксировались в Московской области. В результате массированного налета беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры погибли пять человек и еще десять получили ранения.

Основной удар пришелся на промышленную зону Новоселки в Чеховском округе. После детонации беспилотников там произошел пожар на крупном складском комплексе, были повреждены электроподстанция и административное здание.

10 августа украинские БПЛА нанесли удар по Нижнекамску, в результате чего погибли 13 человек, еще 78 пострадали, 25 из них госпитализированы. В Татарстане объявлен траур. По данным следствия, дроны атаковали жилой сектор и промышленные объекты, где находились гражданские лица. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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