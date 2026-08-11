Мирошник: ВСУ выпускали более тысячи боеприпасов в сутки по объектам РФ

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ВСУ на минувшей неделе ежедневно направляли по гражданским объектам России более тысячи боеприпасов различных типов. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

"За прошедшую неделю в результате преступных действий ВФУ были убиты 43 мирных жителя, в том числе четверо детей. Всего за этот период пострадали около 420 человек", – сказал он.

По словам Мирошника, наиболее интенсивным атакам подвергалась Белгородская область. Регион ежедневно атаковали до 320 ударных беспилотников, в результате чего ранения получили 146 человек, еще девять погибли.

Ударам чаще всего подвергались Белгородский, Шебекинский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа.

Кроме того, интенсивные атаки фиксировались в Московской области. В результате массированного налета беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры погибли пять человек и еще десять получили ранения.

Основной удар пришелся на промышленную зону Новоселки в Чеховском округе. После детонации беспилотников там произошел пожар на крупном складском комплексе, были повреждены электроподстанция и административное здание.

10 августа украинские БПЛА нанесли удар по Нижнекамску, в результате чего погибли 13 человек, еще 78 пострадали, 25 из них госпитализированы. В Татарстане объявлен траур. По данным следствия, дроны атаковали жилой сектор и промышленные объекты, где находились гражданские лица. Возбуждено уголовное дело о теракте.