Бейонсе обвинили в нарушении авторских прав из-за песни Alien Superstar

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Компания Hirose Enterprise и продюсер Сюдзи Хиросэ подали иск против Бейонсе и ряда музыкальных компаний, обвинив их в нарушении авторских прав из-за песни Alien Superstar. Об этом сообщает портал TMZ.

Хиросэ утверждает, что владеет правами на композицию Moonraker. По его версии, в песне Alien Superstar был использован фрагмент разговорного вступления к этой композиции.

Ранее экс-продюсер Олега Газманова Филипп Росса полностью признал вину по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав, раскаялся и выплатил значительную часть ущерба.

Дело против него возбудили 5 марта 2026 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере и передаче композиций артиста третьим лицам для использования в кино, чем был нанесен моральный и материальный ущерб. Кроме того, Росса заявлял, что следственных действий с ним не проводилось, и жаловался на проблемы со слухом и перенесенное заболевание легких.