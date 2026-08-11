Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве усилят защиту номерных знаков на электросамокатах из-за регулярных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службах сервисов Whoosh и "Юрент".

В Whoosh уточнили, что антивандальными пластинами уже оснащена почти половина самокатов в Москве и Подмосковье. За умышленное повреждение номера нарушителю может грозить штраф до 5 тысяч рублей или административное дело за хулиганство и вандализм.

В "Юренте" сообщили, что в среднем восстанавливают около 550 номеров в день. Повреждения фиксируют сотрудники-скауты, после чего самокаты отправляют на обслуживание.

В сервисе отметили, что номера страдают как из-за вандализма, так и естественного износа техники. Дополнительные меры защиты должны сократить количество повреждений и необходимость регулярного восстановления номерных знаков.

Ранее старший руководитель направления регулирования сервисов аренды Дептранса Кирилл Федоров заявил, что аренда самокатов в Москве зимой станет возможна при условии развития велоинфраструктуры. Однако в самом департаменте отметили, что продолжение работы проката электросамокатов в холодное время года не рассматривается, так как конструкция СИМ не предназначена для зимы. С наступлением заморозков сезон завершится, а транспорт отправят в сервисные центры до весны.