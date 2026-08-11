Москва выставила на торги два нежилых помещения на улице Лобачевского

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два помещения свободного назначения выставлены на городские торги на западе Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Объекты расположены в районе Проспект Вернадского по адресу улица Лобачевского, дом 6. Они имеют площадь 203,6 и 273,7 квадратного метра и находятся на первом этаже жилого дома.

По словам Пуртова, помещения подходят для открытия кафе, магазинов, частных клиник. Аукционы позволяют купить их напрямую у города.

Заявки от предпринимателей принимаются до 17 августа, сами торги состоятся 25 августа на онлайн-площадке "Росэлторг". Участники должны зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги три коммерческих помещения площадью от 69,3 до 80,9 "квадрата" на улице 8 Марта в Савеловском районе. Заявку на участие можно подать до 13 августа, аукционы пройдут 25 августа.

