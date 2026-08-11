Пьяная жительница Бурятии вызвала скорую помощь, чтобы доехать до центра города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Бурятии нетрезвая 40-летняя жительница Закаменска вызвала бригаду скорой помощи, чтобы бесплатно доехать до центра города, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии республики.

Медики приехали на вызов, но, когда они попытались измерить ей давление, она начала вести себя агрессивно. В частности, она оскорбляла работников, кричала и отказывалась от осмотра. Пациентка требовала доставить ее в центр города.

При этом, по словам фельдшера, такое происходит не первый раз – женщина уже вызывала бригаду с такой же целью.

Медикам пришлось нажать тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы успокоили дебоширку и доставили ее в отдел полиции.

Ранее в Московской области задержали 44-летнего мужчину, угрожавшему фельдшеру предметом, похожим на пистолет. По информации ГУ МВД России по региону, медики приехали на вызов к 80-летней женщине, однако их встретил ее родственник, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нецензурно выражался в адрес врачей и угрожал им.

