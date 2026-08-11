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11 августа, 09:23

Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Оренбургской области после падения БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар начался на одном из промышленных предприятий Оренбургской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили 8 беспилотников. При падении обломков одного из них произошло возгорание на одном из объектов региона.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте уже работают экстренные службы.

Ранее после падения обломков БПЛА загорелись два склада в Новоусманском районе Воронежской области. На одном объекте возгорание ликвидировали на площади 16 тысяч квадратных метров, а на другом пожар локализовали на площади 75 тысяч "квадратов". Кроме того, обломками беспилотников повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

До этого из-за атаки вражеского беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области скончался водитель. Кроме того, украинские силы в этом же регионе атаковали маршрутку, из-за чего пострадали 3 человека. Выяснилось, что ранения получили водитель и две пассажирки.

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