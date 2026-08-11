Пожар на складе под Воронежем после атаки БПЛА потушен на площади 16 тыс "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание на одном из складов под Воронежем, возникшее после удара беспилотника, ликвидировано на площади 16 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в MAX.

На другом объекте борьба с огнем продолжается – возгорание локализовано на площади 75 тысяч квадратных метров.

Гусев также напомнил воронежцам о запрете распространения в интернете фото- и видеоматериалов с последствиями ударов и работы ПВО, особенно с привязкой к местности. Такие действия могут навредить безопасности.

В ночь на 11 августа силы ПВО перехватили 15 дронов над Воронежем и пятью районами области. По данным губернатора, 49-летний мирный житель был тяжело ранен и скончался в больнице. Еще два человека получили ранения – один из них во время атаки был на улице, другой находился на площадке крупного логистического центра.

Также известно, что минувшей ночью компания Wildberries провела эвакуацию сотрудников на своих логистических объектах в Воронежской области. Другие подробности не уточнялись.

