На московских ярмарках начался сезон слив нового урожая

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На московских ярмарках стартовала продажа слив нового урожая. Покупателям доступно более 10 сортов, передает портал мэра и правительства столицы.

Фермеры привозят плоды из Краснодарского края, Московской, Тамбовской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, из Дагестана, Крыма и Кабардино-Балкарии.

Покупатели могут найти как мягкие и сочные, так и плотные мясистые сливы. Тем, кто любит сладкие плоды, понравится ярко-желтая "яхонтовая" с тонкой кожицей, обилием сока и медовым ароматом.

Насыщенно-фиолетовая "смолинка" сочетает сладость и свежесть. Есть и необычные варианты, например "персиковая" с желто-розовым румянцем и нотками персика и абрикоса во вкусе. Также предлагается "черный принц" – сладкий и терпкий одновременно, похожий на алычу.

Для тех, кто предпочитает упругие плоды, подойдут сорта "этюд", "стенли", "ника", "джойо" и "президент" – они всегда достаточно плотные. Отдельно выделяется сорт "чернослив": его плотная сладкая мякоть содержит мало влаги, поэтому его нередко выбирают для сушки и вяления.

Плотность и сочность определяют, как сливы ведут себя в кулинарии. Более твердые плоды запекают с уткой или свининой со специями. При нагревании они размягчаются и становятся густым кисло-сладким соусом.

Плоды с яркой кислинкой можно использовать для чатни – соуса с луком, имбирем и специями. Также можно сделать вяленые сливы с травами и чесноком. Они хорошо сочетаются с мягким сыром, салатом или хрустящим хлебом.

На десерт подают холодный сливовый суп: мякоть измельчается и смешивается с соком лимона, а также листьями мяты. Блюдо необходимо охладить и добавить туда мороженое.

Участница ярмарок из Нижегородской области Вера Елисеева часто привозит сливы в Москву. Деревья ей достались от мамы. Она предлагает жителям столицы разные сорта, включая "чернослив" и желтые.

Собирают сливы до ноября. Плоды снимают постепенно, после того как они созревают. При хорошей погоде с одного дерева за раз удается собрать порядка 15 килограммов слив. По словам Елисеевой, так можно сохранить качество урожая.

Ранее столичные ярмарки начали предлагать виноград нового урожая. В Москву его привозят из Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Липецкой, Орловской и Воронежской областей. Есть как сладкие варианты, так и с кислинкой.

