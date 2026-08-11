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11 августа, 14:57

Происшествия

Всех пострадавших после отравления доставкой суши и пиццы в Салехарде выписали

Фото: depositphotos/sudok1

Все отравившиеся после употребления готовой продукции из доставки суши и пиццы в Салехарде выписаны из больниц домой. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

"Там все уже дома. Многие не находились на стационарном лечении, единицы только", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Салехарде у 51 человека подтвердили сальмонеллез после употребления готовой еды из службы доставки. Среди заболевших 18 детей, большинство прошли лечение амбулаторно. Еще восемь человек, включая троих детей, находились в больницах в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор организовал противоэпидемиологические мероприятия.

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