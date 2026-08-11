Путин призвал не делить общество на "элиту" и "просто нажимающих кнопки"

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В России нельзя допустить, чтобы на фоне развития технологий общество разделилось на "интеллектуальную элиту" и тех, кто бездумно "нажимает кнопки". Об этом он заявил в ходе поездки в Новосибирск на встрече с молодыми учеными.

"Существует угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые будут нажимать кнопочки и ни о чем не думать. И серое вещество скукоживается постепенно, как шагреневая кожа", – сказал президент.

Молодые ученые заверили главу государства, что постараются не допустить такого сценария. Один из исследователей предложил выстроить структуру образования, которая заставит школьников и студентов думать самостоятельно. Он также отметил, что автоматизируемые процессы можно передать роботам, чтобы у человека появилось время на новые разработки.

В ответ Путин подчеркнул необходимость соответствующих программ обучения, начиная со школы.

Ранее российский лидер назвал три основные технологии, которые могут изменить жизнь людей и деятельность государства. Это искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. По его словам, страна планирует укреплять свою IT-инфраструктуру и сотрудничать в этом вопросе только с государствами, которые уважают взаимные обязательства.

