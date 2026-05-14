Путин: Россия намерена создавать технологические альянсы с дружественными странами

Россия намерена создавать стратегические технологические альянсы с дружественными странами. Об этом заявил Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей РФ, передает News.ru.

Президент указал на необходимость поддержки инициатив иностранных партнеров, которые используют российские машины, оборудование и технологические платформы. При этом следует тщательно анализировать передовой зарубежный опыт, чтобы в дальнейшем внедрить инновационные решения внутри страны, подчеркнул он.

Ранее Путин собрал совещание, посвященное вопросам развития искусственного интеллекта. В ходе мероприятия глава государства отметил, что РФ должна развивать собственные фундаментальные модели ИИ, которые будут конкурентоспособны в мире, и при этом обладать максимальным уровнем суверенности.

Российский лидер также поручил правительству вместе с регионами разработать национальный план внедрения ИИ на всей территории России, учитывая задачи отраслей и субъектов страны.