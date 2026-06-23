Рособрнадзор выступил против переноса начала ЕГЭ на два часа

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Рособрнадзор отверг идею перенести начало ЕГЭ на два часа позже, назвав нынешнее расписание оптимальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

С инициативой сдвинуть начало ЕГЭ на 12:00 ранее выступил депутат Госдумы Александр Аксененко. Однако представители федеральной службы пояснили, что экзамены стартуют в 10:00 не случайно. Установленное время помогает завершить даже самые продолжительные испытания в разумные сроки и избежать пика дневной жары, который обычно приходится на промежуток с полудня до четырех часов.

Кроме того, ранний старт ЕГЭ позволяет выстроить комфортный рабочий график для всех организаторов.

В Рособрнадзоре добавили, что большинство школьников привыкли рано вставать, а из-за предэкзаменационного волнения выпускники зачастую плохо спят независимо от времени начала испытаний.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о росте средних баллов ЕГЭ по всем предметам. Также количество человек, которые набрали 100 баллов в рамках экзамена по истории, выросло в 1,5 раза в 2026 году.