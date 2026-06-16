В Рособрнадзоре заявили о росте средних баллов ЕГЭ по всем предметам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Результаты по первым сданным предметам основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) демонстрируют, что средние баллы немного выросли. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Боязнь того, что у нас где-то средний балл упал, как любят говорить, "качество образования понизилось", но этого не произошло, выпускники сдали экзамены хорошо", – приводит ТАСС слова Музаева.

Основной период ЕГЭ завершается 19 июня. Кроме того, у выпускников есть резервные дни для сдачи всех предметов – с 22 по 25 июня.

Ранее сообщалось, что количество человек, которые набрали 100 баллов в рамках ЕГЭ по истории, выросло в 1,5 раза в 2026 году. При этом число высокобалльников увеличилось на 4%. Больше всего правильных ответов школьники дали на вопросы, которые были связаны с Великой Отечественной войной.

Музаев подчеркнул, что ЕГЭ в обязательном порядке состоится в 2027 году, речи о его отмене не идет. Экзамен планируется проводить без каких-либо серьезных изменений.