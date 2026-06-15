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15 июня, 16:28

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Юрист Зокиров: за шпаргалку на ЕГЭ грозит штраф до 5 тыс рублей

Юрист заявил, что за шпаргалку на ЕГЭ грозит штраф до 5 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей грозит выпускникам за использование шпаргалок на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров.

Административная ответственность за умышленное искажение результатов или нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации и школьных олимпиад установлена в силу статьи 19.30 КоАП РФ ("Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса").

В отношении гражданина штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, тогда как для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, объяснил специалист. В отношении юридических лиц предусмотрены штрафы от 50 до 200 тысяч рублей.

В качестве примера Зокиров привел случай, когда столичный суд в 2024 году оставил без изменения постановление мирового судьи, по которому девушка была подвергнута административному штрафу за наличие у нее шпаргалки.

Также на экзаменах запрещены умные часы, телефоны, фотокамеры, видеокамеры, диктофоны, справочные материалы, любые письменные заметки. Нельзя фотографировать или выносить из аудитории черновики и задания, указал юрист.

В случае нарушения человека удаляют с пункта проведения экзамена. Затем в присутствии членов экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя, в двух экземплярах составляется соответствующий акт. Первый экземпляр выдают самому нарушителю, а второй направят в экзаменационную комиссию для отправки далее в региональный центр обработки информации.

Ранее трех школьников из Нижнего Новгорода удалили с ЕГЭ по математике за шпаргалки. Кроме того, с экзамена по выбору удалили еще двух учеников, у одного из которых обнаружили шпаргалку, а у другого – телефон. С ЕГЭ по русскому языку были удалены четыре школьника. Пересдать экзамен все они смогут через год.

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