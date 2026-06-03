Ученик из Кабардино-Балкарии отстоял в суде аннулированный за шпаргалку результат ЕГЭ

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В Кабардино-Балкарии ученик смог отстоять результат ЕГЭ по физике, который аннулировали за якобы использование шпаргалки, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам дела, в ходе экзамена никаких замечаний ученику не делали, кроме того, его не удаляли из аудитории. Тем не менее государственная экзаменационная комиссия республики просмотрела видеозаписи с экзамена и пришла к выводу, что у ученика был лист бумаги "неустановленного формата". После этого работа была аннулирована.

Обучающийся, в свою очередь, указал, что не нарушал правила, и во время написания ЕГЭ использовал черновик, а не шпаргалку. Наличие "подсказок" не смог определить и суд первой инстанции. Ученика также не стали привлекать к ответственности по статье "об умышленном искажении результатов экзаменов", поскольку отсутствовал состав правонарушения.

В итоге аннулирование результатов было признано незаконным, поэтому суд удовлетворил требования обучающегося и обязал утвердить результат тестирования. Оспорить данное решение попытались в Минпросвещения Кабардино-Балкарии, однако апелляция и кассация оставили его в силе.

Ранее глава Минобразования Нижегородской области Михаил Пучков рассказал, что первый день проведения ЕГЭ в регионе закончился удалением из классов двух учеников. Одного вывели за шпаргалку, другого – за телефон. Министр отметил, что в таком случае сдать экзамен можно будет только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год, и посоветовал не пытаться пронести с собой посторонние предметы.

