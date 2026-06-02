Школьницу из Самары госпитализировали после ЕГЭ по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Самаре выпускницу госпитализировали прямо из пункта сдачи ЕГЭ по истории. Об этом сообщили РИА Новости в городской администрации.

Школьница почувствовала недомогание сразу после завершения экзамена. Сотрудники пункта проведения оперативно вызвали бригаду скорой помощи.

"В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города", – рассказали в мэрии.

Ранее во время проведения экзамена в Нижнем Новгороде из аудитории удалили двух учеников. Один попался со шпаргалкой, второй – с телефоном, сообщил глава регионального Минобразования Михаил Пучков. Результаты экзаменов у них аннулированы, пересдать предметы можно будет только через год в рамках следующей кампании.

Единый государственный экзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы. В списке, в частности, есть химия, литература, история и другие. Обязательными остаются русский язык и математика.