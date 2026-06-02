Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 12:39

Регионы

Школьницу из Самары госпитализировали после ЕГЭ по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Самаре выпускницу госпитализировали прямо из пункта сдачи ЕГЭ по истории. Об этом сообщили РИА Новости в городской администрации.

Школьница почувствовала недомогание сразу после завершения экзамена. Сотрудники пункта проведения оперативно вызвали бригаду скорой помощи.

"В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города", – рассказали в мэрии.

Ранее во время проведения экзамена в Нижнем Новгороде из аудитории удалили двух учеников. Один попался со шпаргалкой, второй – с телефоном, сообщил глава регионального Минобразования Михаил Пучков. Результаты экзаменов у них аннулированы, пересдать предметы можно будет только через год в рамках следующей кампании.

Единый государственный экзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы. В списке, в частности, есть химия, литература, история и другие. Обязательными остаются русский язык и математика.

Читайте также


образованиерегионы

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика