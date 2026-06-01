Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 17:37

Общество

Первый день ЕГЭ-2026 прошел без сбоев и утечек материалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Первый день основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году прошел организованно, без сбоев и утечек экзаменационных материалов. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр отметил, что всего в экзаменационном дне приняли участие 231 тысяча школьников. Кравцов добавил, что выпускники, сдавшие ЕГЭ 1 июня, получат результаты 13-го числа.

ЕГЭ для 11-классников стартовал 1 июня. Согласно графику, утвержденному совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, в это день выпускники сдали историю, литературу и химию.

Русский язык, который является обязательным для сдачи предметом, запланирован на 4 июня, математика базового и профильного уровней – 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике пройдут 11 июня, биология, география и письменный иностранный язык – 15 июня.

Завершат основную волну сдачи экзаменов информатика и устная часть по иностранным языкам. Экзамен по этим предметам пройдет 18–19 июня. Для тех, кто по уважительной причине не сможет написать ЕГЭ в основной период, предусмотрен резервный – с 22 по 25 июня.

Более 93 тыс человек зарегистрировались на основной период сдачи ЕГЭ в Москве

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика