Первый день ЕГЭ-2026 прошел без сбоев и утечек материалов

Первый день основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году прошел организованно, без сбоев и утечек экзаменационных материалов. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр отметил, что всего в экзаменационном дне приняли участие 231 тысяча школьников. Кравцов добавил, что выпускники, сдавшие ЕГЭ 1 июня, получат результаты 13-го числа.

ЕГЭ для 11-классников стартовал 1 июня. Согласно графику, утвержденному совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, в это день выпускники сдали историю, литературу и химию.

Русский язык, который является обязательным для сдачи предметом, запланирован на 4 июня, математика базового и профильного уровней – 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике пройдут 11 июня, биология, география и письменный иностранный язык – 15 июня.

Завершат основную волну сдачи экзаменов информатика и устная часть по иностранным языкам. Экзамен по этим предметам пройдет 18–19 июня. Для тех, кто по уважительной причине не сможет написать ЕГЭ в основной период, предусмотрен резервный – с 22 по 25 июня.

