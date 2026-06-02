Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в нарушении воздушного пространства ЕС

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Посол РФ в Люксембурге Дмитрий Лобанов отверг обвинения люксембургской стороны в нарушении Россией воздушного пространства стран, входящих в Евросоюз. Об этом дипмиссия заявила в телеграм-канале.

Лобанова пригласили 1 июня в МИД Люксембурга. Политдиректор ведомства В. Докендорф в рамках встречи указал послу РФ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в котором, по мнению российской дипмиссии, описана "однобокая и предвзятая трактовка конфликта на Украине и связанных с ним событий".

В частности, Лобанов назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ в нарушении воздушного пространства Румынии. Он также указал, что Люксембург и общеевропейские структуры игнорируют террористические действия Украины против мирных граждан России, припомнив атаку атаку на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая, в результате которой 21 человек погиб, еще 45 граждан обратились за медпомощью.

Кроме того, посол обратил внимание, что в отличие от украинской армии российская атакует только военные объекты и не наносит целенаправленные удары по гражданским зданиям.

29 мая в румынском городе Галаце БПЛА влетел в жилой дом. В результате ранения получили два человека. По мнению властей Румынии, дрон принадлежал России.

После произошедшего Бухарест закрыл генконсульство РФ в Констанце и объявил генконсула персоной нон грата. Владимир Путин предположил, что дрон мог принадлежать Украине. Он напомнил, что украинские БПЛА уже залетали в разные страны, однако первая реакция на это была, что "русские бьют".

