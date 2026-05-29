29 мая, 14:58Политика
Румыния объявила генконсула РФ персоной нон грата после инцидента с дроном
Президент Румынии Никушор Дан заявил о закрытии генерального консульства России в Констанце. Решение было озвучено после заседания Высшего совета национальной обороны страны.
Также было принято решение об объявлении генконсула персоной нон грата.
Заявление румынских властей прозвучало после того, как дрон влетел в многоквартирный дом и взорвался в центре в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Одесской областью, 29 мая. Два человека получили травмы.
Бухарест возложил ответственность за инцидент на Москву, не представив при этом доказательств. Глава МИД Румынии Оана Цойу назвала происшествие "серьезной и безответственной эскалацией" и пообещала принять "необходимые дипломатические меры".