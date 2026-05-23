23 мая, 15:28

Происшествия

В Латвии неизвестный беспилотник упал в озеро и сдетонировал

Фото: 123RF.com/palinchak

Неизвестный БПЛА упал в озеро на юго-востоке Латвии. Об этом сообщила полиция республики.

Информацию о падении беспилотника в озеро Дридзис передали правоохранителям местные жители. Они уточнили, что после контакта с водой дрон взорвался. В результате случившегося никто не пострадал.

На месте происшествия уже найдены возможные части БПЛА. Спецслужбы Латвии продолжают работу, осматривая место падения дрона и изучая фрагменты беспилотника.

Ранее в Служба внешней разведки (СВР) заявляли, что украинские военные планируют провести новую серию ударов по регионам России, при этом запуск дронов хотят осуществить с территории стран Балтии, в частности, из Латвии.

В МИД Латвии заявили, что уже опровергали заявления о якобы согласии Риги на предоставление украинским войскам своей территории для ударов вглубь России. Также ведомство вручило ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину после заявления СВР.

